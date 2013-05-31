Минфин в июне планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в июне планирует провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на июнь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 4, 11, 18 и 25 июня.

На аукционе 4 июня инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет, а также 2- и 3-летние гособлигации, номинированные в иностранной валюте.

На остальных аукционах инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ, в частности, 11 и 18 июня — со сроком обращения 6 и 12 месяцев, 5 и 7 лет, а 25 июня — со сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года, как и в апреле, Минфин провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая, а также внеплановый аукцион 30 мая. В результате этих аукционов Минфин привлек в госбюджет 3,248 млрд грн и 607,173 млн долл.

По состоянию на 31 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 222,097 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 81,970 млрд грн, нерезидентов - 5,046 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.