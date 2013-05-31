ЕС ждет дополнительную информацию об участии Украины в Таможенном союзе

Брюссель. Европейский Союз ждет дополнительную информацию об участии Украины в Таможенном союзе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

“Мы ждем дополнительные детали о том, о чем именно договорились в Астане”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день Киев лишь заверил европейских коллег в том, что сотрудничество с Таможенным союзом ограничится статусом наблюдателя.

“Мы в постоянном контакте с украинской властью. Они нам говорят, что речь идет лишь о статусе наблюдателя, и что они не хотят полноценного членства”, - сказал дипломат.

Еще один европейский дипломат рассказал УНИАН о намерении затронуть вопрос о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном союзе во время саммита Россия-ЕС, который состоится на будущей неделе в Екатеринбурге.

“Я уверен, что этот вопрос будет обсуждаться. Будет затрагиваться вопрос дальнейшего развития Таможенного союза”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК планируют подписать в Минске 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.