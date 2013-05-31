Миндоходов и Минобразования разрабатывают курс основ налоговых знаний для школьников

Министерство доходов и сборов Украины совместно с Министерством образования и науки разрабатывают полноценный курс основ налоговых знаний для учеников 9-11 классов, который будет постепенно вводиться в учебный план общеобразовательных школ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В министерстве также сообщили, что пилотный спецкурс начнут читать украинским старшеклассникам уже с 1 сентября 2013 года.

Как ожидается, в рамках обучения школьники смогут изучить основы налоговой грамотности, свои права и обязанности, как налогоплательщиков, а также понять необходимость уплаты налогов для стабильного развития общества в целом.

«Первым из печати выйдет учебник для 9-х классов. Учебная программа будет разбита на четыре раздела – по истории налогового дела, по направлениям современной налоговой политики и функционированию налоговой системы, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков», - пояснили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом качественных изменений в работе налоговых и таможенных органов, а также перехода от фискальной функции к сервисной. Кроме того, Миндоходов уделяет значительно внимание разъяснительной работе – посредством предоставления консультационных услуг в Центрах по работе с налогоплательщиками и через сервис «Пульс».

24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. 18 марта 2013 года Президент подписал Положение о министерстве, возложив на него обязанность по администрированию налогов и сборов, включая единый социальный взнос, а также подчинив Миндоходов налоговую милицию.