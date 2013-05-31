Украина информировала ЕС о намерении стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе

Украина информировала Европейский Союз о своих намерениях стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник Президента Украины - Уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов Константин Елисеев сегодня в комментарии журналистам.

“На протяжении последних дней у нас состоялись интенсивные контакты с руководством Европейской комиссии, с руководством Европейского парламента, с нашими международными партнерами с целью объяснения сути и характера тех договоренностей, которые мы подписали и подпишем сегодня”, - сказал Елисеев.

При этом Елисеев не исключил, что Украина с европейскими структурами может положить начало механизму экспертных консультаций о дальнейших рамках и форматах сотрудничества с государствами - членами Таможенного союза, а в будущем с Евразийским экономическим союзом.

При этом он исключил, что Украина могла пойти на договоренности со странами Таможенного союза, чтобы шантажировать ЕС относительно подписания Соглашения об ассоциации.

“Это абсолютно исключено. Нашу политику мы никоим образом не противопоставляем евразийским интеграционным образованиям”, - сказал он, добавив, что у Украины четко определен приоритет - это интеграция в Европу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого более крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.