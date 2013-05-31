Сотрудники Миндоходов в рамках операции «Госграница-2013» задержали крупную партию поддельных акцизных марок

Сотрудники Министерства доходов и сборов в рамках операции «Госграница-2013» задержали 6 млн марок акцизного налога и 3 млн марок неустановленного образца, попавших на территорию Украины из Турции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Водитель, перевозивший груз, отказался назвать его происхождение и заявил, что не знал о том, что везет.

На данный момент ведется досудебное расследование по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи».

Как сообщал УНИАН, спецоперация «Госграница - 2013» проводится во исполнение распоряжения министра доходов и сборов Украины Александра Клименко и направлена на усиление мер по противодействию коррупции и служебным правонарушениям, нарушениям таможенных правил и возможному занижению таможенной стоимости товаров. Спецоперация проводится с 14 февраля, специальные рабочие группы проверяют правильность таможенного оформления товаров в зонах деятельности Львовской, Ягодинской, Чопской и Южной таможен.

По состоянию на середину апреля, в рамках проведения операции «Госграница - 2013» Миндоходов привлекло в бюджет 68,9 млн грн.

В начале февраля Миндоходов предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки, стоимость которых по сравнению с марками старого образца будет выше в 2,6 раза. Новые акцизные марки будут введены предположительно с 1 августа 2013 года.