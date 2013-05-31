Представитель Украины в ЕЭК будет работать в Таможенном союзе на постоянной основе
Минск. Представитель Украины в Евразийской экономической комиссии будет работать с органами Таможенного союза на постоянной основе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на совместном брифинге с председателем ЕЭК Виктором Христенко после подписания меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.
“Мы будем строить свою работу на постоянной основе, и наше представительство будет работать на постоянной основе с органами Таможенного союза”, - сказал Азаров.
Он подчеркнул, что меморандум дает Украине возможность наладить более тесное сотрудничество со странами Таможенного союза.
На сегодняшний день, отметил Азаров, правительство Украины изучает договорно-правовую базу, на основе которой работает Таможенный союз. “В секторальном плане, по другим направлениям мы смотрим, к каким соглашениям Украина может присоединиться без изменения текстов этих соглашений”, - сказал премьер.
Он высказал надежду, что дальнейшее сотрудничество Украины и стран Таможенного союза будет эффективным и, прежде всего, полезным народам Украины и стран Таможенного союза.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.
Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 г.