Меморандум Украины с ЕЭК не станет препятствием для договора с ЕС - польский эксперт

Варшава. Подписанный 31 мая в Минске меморандум об углублении взаимодействия с Евразицской экономической комиссией не станет препятствием для запланированного на ноябрь этого года подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский эксперт по международным вопросам Анджей Шептицкий.

"Сегодняшний документ, который не имеет фундаментального значения, не будет какой-то особой, новой большой проблемой или осложнением", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что подписанный меморандум предусматривает консультации украинских властей с органами Таможенного союза, что не противоречит европейскому законодательству.

По его словам, подобный документ могла бы даже гипотетически подписать Польша, которая входит в Европейский Союз.

"Сам этот факт фундаментально не противоречил бы нашим обязательствам в ЕС. Однако остается вопрос политической интерпретации, был ли бы Евросоюз в восторге от нашего сближения с Россией?", - заметил он.

Эксперт напомнил, что Украина не может одновременно интегрироваться с Россией и Европейским Союзом, отметив, что возможность консультаций ничего окончательно не решает.

Он также сказал, что, по меньшей мере, ряд стран Европейского Союза заинтересован в подписании Договора об ассоциации с Украиной, несмотря на "проблемы, которые существуют последние 2 года".

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК был подписан сегодня, 31 мая, в Минске премьер-министром Украины Николаем Азаровым и председателем Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.