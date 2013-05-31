Гривня на закрытии межбанка в пятницу снизилась по отношению к доллару

В пятницу, 31 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1400/8,1460 грн/долл., к 12:00 - до 8,1450/8,1490 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1500/8,1540 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6070/10,6165 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,5995/10,6105 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,5920/10,6030 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2556/0,2560 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2557/0,2561 грн/рубль, К закрытию - выросли до 0,2552/0,2556 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8800 (+0.1515).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2970/1,3055.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1375/8,1415 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5360/10,5470 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2575/0,2579 грн/рубль.