Медведев призвал Киев к дальнейшей интеграции в Единое экономическое пространство

Украина подписанием меморандума с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) сделала первый шаг к интеграции в Единое экономическое пространство (ЕЭП), но он может стать последним, если не будет дальнейших решений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщают РИА Новости, об этом Медведев сказал, выступая на пленарном заседании форума деловых людей стран ЕЭП.

ЕЭК и Украина подписали меморандум об углублении взаимодействия, благодаря которому Киев сможет участвовать в работе Таможенного союза, но пока без официального статуса наблюдателя. Украина рассчитывает получить статус наблюдателя в ТС, чтобы сохранить существующий объем товарооборота с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а также оценить плюсы и минусы возможного членства в объединении.

"Это первый шаг, важный шаг, нужный шаг, и мы ему очень рады. Но он может стать последним шагом, если ничего больше не сделать", - сказал Медведев,

"Мы искренне приветствуем его. Но мы понимаем, если наши партнеры действительно хотят участвовать в нашем создаваемом интеграционном объединении - Евразийском экономическом союзе, то они должны принять и целый ряд весьма сложных, подчас непопулярных решений. Причем все решения, а не только их часть, и, конечно, не принимать на себя обязательств, которые исключают участие в Евразийском экономическом пространстве и союзе. Это должно быть ясно всем, как Божий день", - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.