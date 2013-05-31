Страховщики Украины в 2012 году нарастили объем страховых платежей до 20,3 млрд грн

Страховые компании Украины в 2012 году нарастили объем чистых страховых платежей, по сравнению с показателем прошлого года, на 12,8% - до 20,278 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Согласно сообщению, в 2012 году валовые страховые премии снизились на 5,2% - до 21,508 млрд грн, валовые страховые выплаты - выросли на 5,9%, до 5,151 млрд грн, чистые страховые выплаты - на 5,8%, до 4,970 млрд грн.

Как сообщается, за прошлый год активы страховщиков выросли на 16,8% - до 56,225 млрд грн, объем уплаченных уставных капиталов - на 3,5%, до 14,579 млрд грн, общий объем страховых резервов - на 12,5%, до 12,578 млрд грн.

Также сообщатся, что в 2012 году объем страховых платежей, уплаченных перестраховщиками, снизился на 57,3% - до 2,523 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Украинская федерация страхования (УФС) прогнозирует улучшение динамики сбора страховых платежей украинскими страховщиками в текущем году против 2012 года. По оценкам экспертов УФС, по рисковым видам страхования украинские страховщики собрали в 2012 году страховых платежей на сумму 11,3 млрд грн, что на 6% больше показателя 2011 года. Объем чистых страховых платежей украинских страховщиков в 2012 году против 2011 года вырос на 9% - до 10,333 млрд грн.

По прогнозам экспертов УФС, в текущем году украинские страховщики соберут по рисковым видам страхования около 12,556 млрд грн страховых платежей, обеспечив рост показателя на 11% против 2012 года.

По состоянию на 1 января 2013 года, в Украине работали 414 страховых компаний, в том числе 62 компании по страхованию жизни.

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