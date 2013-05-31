Украина сможет иметь своего представителя на всех уровнях органов Таможенного союза - ЕЭК

Минск. Подписанный сегодня в Минске меморандум об углублении взаимодействия с ЕЭК предоставляет Украине возможность иметь своего представителя на всех уровнях органов Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также доступ к информации и формированию собственных предложений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

«Это существенный элемент достройки взаимоотношений с нашим партнером», - отметил Христенко.

Он подчеркнул, что документ подписан в соответствии с решением президентов.

«Это не первый документ, который определяет характер партнерства между Украиной и странами Таможенного союза. В сентябре прошлого года мы подписали два документа, которые стали системными инструментами в сфере торговли и техрегулирования», - сказал Христенко.

По его словам, после подписания данных документов взаимодействие между странами идет регулярно, в штатном режиме.

«Сегодняшний документ предполагает возможность включения представителей Украины на всех уровнях, начиная с президентского, в советы Комиссии, коллегию Комиссии», - цитируют Христенко РИА «Новости».

«То есть предполагается возможность участия представителя Украины в деятельности всех структур Таможенного союза и Единого экономического пространства, возможность получения и доступа ко всей информации, формулирование предложений для рассмотрения и фиксация своего уполномоченного представителя при органах Таможенного союза и ЕЭП», - добавил председатель коллегии ЕЭК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-то из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.