Меморандум с ТС не должен стать большим препятствием для евроинтеграции Украины - Европарламент

Варшава. Подписанный сегодня в Минске меморандум о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом не должен стать большим препятствием для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, запланированного на ноябрь этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал вице-президент Европейского Парламента Яцек Протасевич.

Он отметил, что Президент Украины Виктор Янукович и глава украинского правительства Николай Азаров во время встречи с ним на этой неделе заверяли его в том, что данный документ не обязывает Украину вступать в Евразийский экономический союз (который создается на базе Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана - УНИАН).

Кроме этого, по словам Протасевича, меморандум не должен содержать никаких положений, которые осложнять европейскую интеграцию украинцев.

"Если настоящий документ имеет такой характер, как говорят Президент Янукович и глава правительства Азаров, то он не должен быть существенным препятствием для подписания Соглашения об ассоциации", - сказал вице-президент Европарламента.

В то же время Протасович отметил, что окончательно можно будет об этом сказать после того, как документ будет обнародован.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, премьер-министр Украины Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

В то же время, 29 мая заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев заявил, что статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, который сейчас только формируется, предоставляется только тем государствам, которые хотят войти в это интеграционное объединение.

В частности, он объяснил, что вступить в Евразийский экономический союз Украина сможет после вступления в Таможенный союз. Глазьев отметил, что при этом Украина не сможет принимать участие в аналогичных соглашениях с Евросоюзом.