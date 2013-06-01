Янукович заверил Баррозу, что сотрудничество с ЕЭК не противоречит курсу на евроинтеграцию

Президент Украины Виктор Янукович заверил президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, что новая модель сотрудничества с Евразийским экономическим союзом не противоречит членству Украины в ВТО и стратегическом курсе на евроинтеграцию путем заключения Соглашения об ассоциации и создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Об этом Янукович сказал в телефонном разговоре с Баррозу 31 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Собеседники обсудили перспективы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года и прогресс Украины в выполнении соответствующих критериев.

Янукович информировал Баррозу о подписанных договоренностях относительно углубления взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией.

Баррозу поблагодарил Януковича за предоставленные разъяснения, говорится в сообщении.

Стороны договорились поддерживать активный и откровенный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.