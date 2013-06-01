Кабмин опубликовал текст Меморандума между Украиной и ЕЭК

Кабинет министров опубликовал текст Меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией.

Как отмечается в опубликованной на Правительственном портале отсканированной копии текста меморандума, Украина, с одной стороны, и Евразийская экономическая комиссия как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, с другой стороны, пришли к взаимопониманию, в частности, в том, что Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Высшего Евразийского эмкономического совета, с согласия всех членов совета, на его открытых заседаниях.

Также Украине предоставляется позможность присутствовать по приглашению председателя Совета Евразийской экономической комиссии, с согласия всех членов совета, на открытых заседаниях совета без права участия в принятии решений; присутствовать по приглашению председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии на заседаниях коллегии без права участия в принятии решений.

Кроме того, Украине предоставляется позможность направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию.

В меморандуме отмечается, что Украина вправе получать копии документов, принятых Высшим Евразийским экономическим советом и Евразийской экономической комиссией, за исключением документов, содержащих информацию ограниченного распространения (конфиденциальных и для служебного пользования).

Согласно документу, Украина декларирует намерения соблюдать принципы, зафиксированные в документах, формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого эмкономического пространства, и воздерживаться от действий и заявлений, направленных против интересов Таможенного союза и Единого эмкономического пространства.

Отмечается, что в целях обеспечения взаимодействия в рамках настоящего меморандума и обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим углублением сотрудничества, Украина определяет своего представителя, наделенного необходимыми полномочиями.

Меморандум не является международным договором и не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом, отмечается в документе.

Кроме того, подчеркивается, что меморандум применяется с даты его подписания.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

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