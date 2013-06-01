Меморандум с ЕЭК не означает, что Украина избрала путь к Таможенному союзу - Данилишин

Подписание Меморандума об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией не означает, что Украина избрала путь к вступлению в Таможенный союз или Евразийский экономический союз.

Об этом в комментарии на Facebook написал бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин.

«Сам по себе статус Украины как наблюдателя в Таможенном союзе ничего не означает. Будем наблюдать, главное, чтобы не стали участником процесса… Сегодня речь о членстве Украины в Таможенном союзе не идет. Однако, возможное вступление в Таможенный союз только усилит диспропорции, сложившиеся в экономике Украины, втянет ее в еще большую зависимость от энергоресурсов России», - считает Данилишин.

Он отметил, что сейчас нужно четко осознать две важные вещи. «Первая - ассоциация с Европейским Союзом - это стратегический путь государства. Есть экономические интересы государства, которые нужно научиться отстаивать и защищать всеми возможными способами. Все евроинтеграционные намерения руководства государства в настоящее время нужно только приветствовать и всем политическим силам активно работать вместе с властью по делу скорейшего заключения Соглашений об ассоциации и ЗСТ с ЕС. Вторая - Украина стратегически заинтересована в углублении экономической интеграции с Российской Федерацией и странами СНГ как суверенными государствами. Развитие торгово-экономических отношений Украины со странами СНГ является одним из приоритетов внешнеэкономической политики, рынок которых является основным рынком сбыта украинской продукции», - написал Данилишин.

По его убеждению, Украине необходимо отойти от стратегии «лавирования между сильными геополитическими игроками и неопределенной многовекторности, от практики шантажа сильных государств путем выдвижения мотивов относительно окончательного присоединения к геополитическому сопернику с целью получения внешнеполитических дивидендов».

«Важно прекратить формирование внешнеполитических ориентаций на основе интеграционистской мифологии, то есть представлений о том, что вхождение в какие-либо наднациональные объединения (ЕС, ЕЭП или НАТО) способно решить все проблемы Украины», - убежден Данилишин.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.