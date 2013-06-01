ЕС заинтересован в развитых отношениях Украины с Таможенным союзом - Бойко

Европейский Союз очень заинтересован в том, чтобы у Украины были нормальные, прагматичные, деловые и развитые отношения со странами Таможенного союза.

Как сообщает Правительственный портал, об этом в эфире «Шустер Live» заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

«Я могу сказать абсолютно четко, что Европейский Союз очень заинтересован в том, чтобы у нас были нормальные, прагматичные, деловые и развитые отношения со странами Таможенного союза. Чтобы не было повторения ситуации февраля 2009 года, когда вся Европа на себе почувствовала, что такое плохие отношения Украины и России», - сказал он.

Бойко отметил, что ЕС и сам выстраивает свои отношения со странами Таможенного союза максимально прагматично, с учетом собственных интересов. «Там товарооборот более 200 млрд долларов. И они строят свои отношения прагматично, только с точки зрения своих собственных национальных интересов», - сказал вице-премьер.

Кроме того, по его словам, статус наблюдателя при Таможенном союзе дает Украине возможность знакомиться с документами, которые готовятся этим объединением, принимать участие в совещаниях, а следовательно - глубже понимать процессы, которые там происходят, и соответствующим образом реагировать для защиты собственных интересов.

«Сегодня товарооборот Украины со странами Таможенного союза составляет 63 млрд долларов, это первое место среди всех наших партнеров. И позиция Президента Виктора Януковича, что мы не можем просто стоять в стороне и наблюдать, как там будут дальше развиваться события. Нам нужно как минимум удержать существующий товарооборот между Украиной и странами Таможенного союза. Для того, чтобы понимать процессы, которые происходят в этих странах, адекватно на них реагировать, для защиты наших национальных интересов и нужен статус наблюдателя», - сказал Бойко.

Он отметил, что заключение меморандума между Украиной и Евразийской экономической комиссией направлено на защиту экономических интересов Украины и развитие ее промышленности.

«Мы думали о защите наших экономических интересов, о том, чтобы у нас продолжался сбыт продукции машиностроения, развивался рынок для наших самолетов Ан-70, Ан-124, чтобы мы совместно развивали космические проекты. Львиная доля украинского экспорта в страны Таможенного союза - это продукция машиностроения, трансформаторы, дорожные машины, электрооборудование, турбины – как раз то, что дает нам больше всего рабочих мест», - отметил вице-премьер-министр.

В то же время, он подчеркнул, что Украина будет развивать сотрудничество с Евросоюзом и настроена на подписание Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года. «У нас абсолютно четко зафиксирован курс на подписание в ноябре Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

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