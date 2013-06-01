Кабмин предоставит Одесской области материальную помощь на ликвидацию последствий стихии

Кабинет министров Украины окажет Одесской области материальную помощь на ликвидацию последствий стихии.

Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул, сообщает его пресс-служба.

"Одесской области будет предоставлена вся необходимая помощь для ликвидации последствий сложных погодных условий, возникших 31 мая. Этот вопрос находится на жестком контроле правительства. В случае необходимости пострадавшим территориям будет оказана помощь из Резервного фонда Кабинета министров", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером в Одессе и Коминтерновском районе области в результате дождя и шквалистых порывов ветра были повалены деревья, повреждены линии электропередач и коммунальные газопроводы. Один человек погиб и двое пострадали.

Подразделениями ГСЧС и коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий ненастья. Ущерб уточняется.