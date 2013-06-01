Сотрудники Миндоходов познакомили детей с работой таможенников

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в рамках Всеукраинской акции, приуроченной ко Дню защиты детей, познакомили воспитанников Центра социально-психологической реабилитации «Мрия Переяславщины» с работой таможенного поста «Борисполь» - аэропорт», расположенного в Международном аэропорту "Борисполь".

Как передает корреспондент УНИАН, детей познакомили с процедурой прохождения таможенного контроля и досмотра, показали процесс проверки багажа на наличие запрещенных к провозу предметов и веществ, провели экскурсию по таможенному посту и рассказали об особенностях работы кинологической службы.

Сотрудники органов Миндоходов также передали в Центр спортивный тренажер.

«Пусть дети занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни», - отметил по этому поводу начальник таможенного поста «Борисполь» - аэропорт» Ираклий Катамадзе.

Кроме того, детям вручили книги «Налоги глазами детей» и диски с обучающим мультфильмом «Город мечты».

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов совместно с Министерством образования и науки разрабатывают полноценный курс основ налоговых знаний для учеников 9-11 классов, который будет постепенно вводиться в учебный план общеобразовательных школ. Причем пилотный курс для 9-х классов будет введен уже с 1 сентября 2013 года.