Глава НБУ участвует в собрании группы стран МВФ и Всемирного банка в Тбилиси

В Тбилиси сегодня началось ежегодное собрание группы стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка под председательством Нидерландов, в котором принимает участие украинская делегация во главе с председателем Национального банка Украины Игорем Соркиным.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Всего в собрании принимают участие делегации из 15 стран мира.

Участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия банковских учреждений в современных условиях, а также рассмотрели новую стратегию Всемирного банка, целью которой является борьба с бедностью и содействие процветанию.