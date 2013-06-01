Глава НБУ участвует в собрании группы стран МВФ и Всемирного банка в Тбилиси
17:18, 01 июня 2013Финансы
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В Тбилиси сегодня началось ежегодное собрание группы стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка под председательством Нидерландов, в котором принимает участие украинская делегация во главе с председателем Национального банка Украины Игорем Соркиным.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Всего в собрании принимают участие делегации из 15 стран мира.
Участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия банковских учреждений в современных условиях, а также рассмотрели новую стратегию Всемирного банка, целью которой является борьба с бедностью и содействие процветанию.
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