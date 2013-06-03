Дефицит госбюджета Украины достиг 16,145 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит сводного бюджета Украины за январь-апрель текущего года составил 18,883 млрд грн, что почти в 3 раза больше показателя января-апреля прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в размере 17,798 млрд грн, что в 4,6 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 8,964 млрд грн меньше росписи на январь-апрель 2013 года.

За 4 месяца 2013 года поступления в госбюджет Украины составили 106,118 млрд грн, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 106,897 млрд грн, что на 8,4% больше показателя января-апреля прошлого года. Против января-апреля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-апреле т.г. выросли на 5,5% - до 91,420 млрд грн.

За 4 месяца 2013 года кассовые расходы госбюджета составили 121,707 млрд грн, что на 16,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-апрель т.г. составила 156,046 млрд грн, что на 15,1% больше показателя января-апреля прошлого года. Против января-апреля 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе-апреле 2013 года выросли на 20,6% - до 109,495 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-апреле т.г. погашение основной суммы долга госбюджета составило 19,182 млрд грн, в том числе 12,541 млрд грн составило погашение внутреннего долга и 6,642 млрд грн - внешнего. За указанный период объем привлеченных госзаимствований в госбюджет составил 62,851 млрд грн, в том числе осуществлен выпуск ОВГЗ на 8 млрд грн для пополнения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины». Поступления в госбюджет от приватизации госимущества за январь-апрель 2013 года составили 52,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн, в то время как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составлял 978,5 млн грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-март т.г. составил 5,684 млрд грн, общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в размере 7,053 млрд грн, что на 6,550 млрд грн меньше росписи на этот период.

Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше дефицита 2011 года. Сводный бюджет за 2012 год выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Читайте также:

Для возобновления сотрудничества с МВФ дефицит госбюджета должен быть не выше 2% ВВП в 2013 году

Дефицит госбюджета по итогам года достигнет 3,6-4% ВВП - эксперты