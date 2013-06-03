Меморандум с ЕЭК может быть выгоден Украине в краткосрочной перспективе – эксперт

Подписание меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией может быть выгодно Украине в краткосрочной перспективе. Об этом в комментарии УНИАН заявил управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман.

«Краткосрочно Украина от этого выиграет. После подписания меморандума с ЕЭК появился шанс на то, что, по крайней мере, экономические отношения с Россией и другими странами Таможенного союза не ухудшатся. Это уже хорошо в современные тяжелые времена: когда все страны стремятся защищать национального товаропроизводителя», - сказал Найман.

При этом он конкретизировал, что наибольшую выгоду ощутят украинцы, работающие в странах ТС.

«Это может положительно отразится на украинцах, которые выезжают на работу в страны Таможенного союза - есть шанс избежать введения визового режима или других ограничений на перемещения и работу украинцев в странах ТС», - спрогнозировал эксперт.

Вместе с тем, он не назвал однозначным решение вопроса относительно предоставления Украине скидки на газ. «Что касается скидки на газ - этот вопрос во многом будет зависеть от допуска "Газпрома" к украинской газовой трубе и газовым хранилищам», - убежден эксперт.

При этом долгосрочные выгоды, по мнению Наймана, также неоднозначны. «Краткосрочно Украина выиграет. Ну а долгосрочные последствия будут зависеть от продвижения сотрудничества с ЕС - это направление Украине также нельзя забрасывать на «дальний шкаф», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. 1 июня Кабинет министров опубликовал текст меморандума.

Как отмечается в документе, Украина, с одной стороны, и Евразийская экономическая комиссия, как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, с другой стороны, пришли к взаимопониманию, в частности, в том, что Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Высшего Евразийского экономического совета, с согласия всех членов совета, на его открытых заседаниях.

Также Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Совета Евразийской экономической комиссии, с согласия всех членов совета, на открытых заседаниях совета без права участия в принятии решений; присутствовать по приглашению председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии на заседаниях коллегии без права участия в принятии решений.

Кроме того, Украине предоставляется возможность направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию.