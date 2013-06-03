Объем возмещений НДС в январе-мае вырос на 19%

Объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в январе-мае 2013 года вырос до 23,713 млрд грн, что на 4,5 млрд грн (на 19%) больше показателя января-мая 2012 года.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, размещенном на веб-портале правительства.

Непосредственно в мае объем возмещений составил 5,2 млрд грн, что на 39,6 млн грн больше запланированной бюджетной росписи и на 1,1 млрд грн больше показателя возмещений в мае 2012 года.

«В соответствии с выводами и общей информацией Министерства доходов и сборов, в январе-мае органы казначейства возместили из бюджета 23,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 62,3 млн грн больше показателя, запланированного в бюджетной росписи», – цитирует Госказначейство главу ведомства Сергея Харченко.

По информации Госказначейства, автоматическое возмещение НДС в мае получили 274 плательщика налога. Сумма возмещений в автоматическом режиме в мае составила 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений НДС в январе-апреле 2013 г. составил 18,5 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше аналогичного показателя за 2012 год. В январе-апреле 2013 года 375 налогоплательщиков получили 7,4 млрд грн возмещений по налогу на добавленную стоимость в автоматическом режиме. Наибольшую сумму возмещений получили предприятия горно-металлургического комплекса (37,3%), зернотрейдеры (8,6%) и машиностроители (7,6%).