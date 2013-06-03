Текущая неделя для евро может оказаться крайне волатильной - эксперт

Текущая неделя для евро может оказаться крайне волатильной, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине. По их мнению, индексы деловой активности по еврозоне за май выйдут умеренно позитивными, что может поддержать евровалюту. С другой стороны, данные по сектору занятости и индексу деловой активности в США, если они окажутся лучше прогнозов, могут привести к снижению евро. Давление на евровалюту также может оказать намеченное на 6 июня решение по процентной ставке ЕЦБ, так как продолжающаяся негативная статистика по экономике еврозоны повышает вероятность увеличения стимулирующих мер со стороны регулятора. Диапазон колебания евро на международном рынке, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 1,2800–1,3150. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,49–10,77 грн.

Курс наличного доллара на текущей неделе может остаться стабильным или незначительно повысится. Опасения по поводу роста доллара связаны с тем, что разница между его наличным и безналичным курсом снова приблизилась к нулевой отметке, а также с тем, что в июне государству придется погасить около 1 млрд долларов по внешнему долгу. По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи наличного доллара на неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 8,149–8,164 грн.

Динамика российского рубля на текущей неделе по отношению к доллару и гривне будет определяться экономической статистикой из США и еврозоны. Если данные по индексам деловой активности, розничным продажам и сектору занятости окажутся позитивными, то цены на нефть и российский рубль пойдут вверх. В противном случае можно ожидать продолжения снижения стоимости российской валюты. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,258–0,263 грн.