Кабмин хочет возобновить практику регулярных встреч с инвесторами и послами, заявил Арбузов

Кабинет министров Украины намерен возобновить практику регулярных встреч с инвесторами и иностранными послами, которые будут проходить под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова с целью обсуждения возникающих экономических вопросов, жалоб инвесторов, а также упреждения возможных нарушений прав собственности инвесторов в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

«Учитывая особое внимание, которое уделено улучшению инвестиционного климата в рамках выполнения Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, защита собственности иностранных предприятий будет гарантирована», - цитирует пресс-служба Арбузова.

По его словам, предложенное сотрудничество, а именно – регулярные встречи, позволит улучшить инвестиционный климат и привлечь иностранный бизнес в Украину. А упреждению позорных случаев нарушений прав собственности инвесторов поспособствует возобновление работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий.

Как отметили в пресс-службе первого вице-премьера, комиссию возглавил первый вице-премьер, а статус органа повышен до министерского уровня – участниками комиссии назначены лично министры, а не их заместители, как было ранее.

Первое заседание комиссии, как утверждают в пресс-службе первого вице-премьера, будет проведено уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров возобновил работу Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.

Как ожидается, работа комиссии позволит усилить борьбу с нарушением прав собственности инвесторов и позволит в кратчайшие сроки не только выявлять и обезвреживать рейдерские проявления, но и будет способствовать возвращению захваченных объектов настоящим владельцам.

Комиссия будет работать открыто. Кроме того, в ближайшее время будет разработана программа борьбы с рейдерством, и к ее реализации будут привлечены объединения предпринимателей.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий была создана в феврале 2007 г, однако после административной реформы 2010 года работа комиссии была прекращена.