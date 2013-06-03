Гривня на открытии межбанка в понедельник снизилась по отношению к доллару

В понедельник, 3 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1455/8,1515 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6055/10,6150 грн/евро, по отношению к российскому рублю - выросли до 0,2540/0,2544 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3014/1,3016 (суббота - 1,2993/1,3004).

В субботу Нацбанк на рынок не выходил.

Справка УНИАН. В субботу, 1 июня, в связи с выходным днем во всем мире, торги по всем валютам были возможны только расчетами ТОМ.

На открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1470/8,1530 грн/долл., к 12:00 гривня укрепилась - до 8,1455/8,1495 грн/долл., к закрытию торгов сузился спрэд - до 8,1460/8,1490 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 10,5855/10,6020 грн/евро, к 12:00 гривня укрепилась - до 10,5855/10,5965 грн/евро, к закрытию торгов сузился спрэд, до 10,5860/10,5960 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни установились на уровне 0,2550/0,2557 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2549/0,2555 грн/рубль, к закрытию - не изменились.