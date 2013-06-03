Парламент на этой неделе заслушает отчет Кабмина о выполнении бюджета

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит 80 вопросов и в пятницу заслушает отчет правительства о выполнении Закона “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник во время Согласительного совета парламента сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

В частности, отметил он, среди запланированных к рассмотрению - 22 правительственных законопроекта и 2, внесенных Президентом Украины.

На вторник, 4 июня, предусмотрено рассмотрение 29 вопросов, а в среду - рассмотрение 8 законопроектов относительно ратификации и денонсации, а также один альтернативный - относительно денонсации соглашения с Кипром.

Также в среду, 5 июня, предусмотрено заслушать ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека у Украины.

На 6 июня, отметил Рыбак, запланировано рассмотрение 24 вопросов, в частности вопрос об избрании и освобождении судей.

В то же время Рыбак отметил, что вопрос о местных выборах в связи с решением Конституционного суда пока еще снят с рассмотрения до наработки соответствующих предложений в профильном комитете.

Также Рыбак информировал, что в пятницу, кроме Часа вопросов к правительству, запланировано рассмотреть еще 4 законопроекта.