Госдолг Беларуси с начала года вырос до 15,5 млрд долл.

Минск. Государственный долг Республики Беларусь на 1 мая 2013 года составил 134,4 трлн рублей (15,5 млрд долл.) и увеличился по сравнению с началом года на 5,6 трлн рублей (644,42 млн долл.), или на 4,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина Беларуси.

«Увеличение государственного долга в 2013 году в основном обусловлено ростом внешней государственной задолженности», - говорится в сообщении.

При этом внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2013 года составил 27,3 трлн рублей (3,1 млрд долл.), увеличившись с начала года на 1,4 трлн. рублей (161,1 млн долл.).

«Увеличение внутреннего государственного долга в 2013 году обусловлено размещением валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц и ростом официального курса доллара США по отношению к белорусскому рублю», - отметили в Минфине Беларуси.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2013 года составил 12,4 млрд долл., увеличившись с начала года на 374,5 млн долл. (с учетом курсовых разниц).

Справка УНИАН. В 2013 году Беларусь привлекла 1 038,1 млн долл. (в т.ч. два транша кредита АКФ ЕврАзЭС в размере 880 млн долл., 72,2 млн долл. по кредитам банков КНР и 62,3 млн долл. по кредиту правительства Российской Федерации на цели строительства АЭС) и осуществила плановое погашение внешнего государственного долга на сумму 592,2 млн долл. (в т.ч. выполнение обязательств перед МВФ по кредиту «стэнд-бай» – 527,6 млн долл.).

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл.