Арбузов: Меморандум между Украиной и ЕЭК не нуждается в ратификации в парламенте

Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией не нуждается в ратификации в Верховной Раде, поскольку не является международным документом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в понедельник на заседании Согласительного совета парламента.

“Меморандум - это документ, который не является международным, поэтому в ратификации в Раде не нуждается”, - сказал он.

Говоря о сотрудничестве с Таможенным союзом, он отметил, что правительство Украины должно заботиться о том, чтобы углублять сотрудничество “и на Востоке, и на Западе”.

По его словам, Кабинет министров будет делать все для того, чтобы рос товарооборот с разными странами, в том числе со странами Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.