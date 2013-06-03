Служба безопасности «ПриватБанка» задержала 13 мошенников при попытке оформить кредиты

Служба безопасности «ПриватБанка» за январь-май 2013 года задержала 13 мошенников, пытавшихся оформить кредиты по поддельным документам, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, мошенники пытались получить деньги по чужим поддельным паспортам, но подделки были сразу же выявлены сотрудниками банка. Все задержанные переданы в милицию, по фактам мошенничества открыты уголовные производства. «Попытка получить в «ПриватБанке» кредит по поддельным документам – это гарантия получения срока за мошенничество. Ведь каждый клиент в банке проходит полную идентификацию, в результате которой поддельные документы мгновенно выявляются», – цитирует пресс-служба руководителя службы безопасности банка Станислава Крижановского.

По информации службы безопасности банка, в 2012 году задержано 54 кредитных мошенника, и 39 из них уже отбывают наказание в местах лишения свободы. Также привлекаются к ответственности те, кому удалось ранее получить кредит по поддельным паспортам, посредством размещения их фото в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» и выплаты банком гарантированного вознаграждения. «Выплата вознаграждений гражданам, помогающим банку бороться с мошенниками, - успешная, проверенная практика. Благодаря ей, сотни мошенников установлены и уже возместили ущерб банку», - сказал Крижановский.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).