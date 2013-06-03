Объем частных денежных переводов из Польши в Украину в 2012 году вырос до 22,7 млн долл.

Варшава. Работающие в Польше граждане Украины в прошлом году переслали домой через официальные платежные системы 22,7 млн долл., что на четверть больше показателей предыдущего года и почти вдвое больше, чем 2009 году.

Об этом пишет польская Dziennik.pl со ссылкой на предоставленные изданию данные Национального банка Украины.

"Только официально в 2012 году объем переводов составил 22,7 млн долл. Годом ранее это сумма составляла 18,2 млн долл., в 2010 году - 14,2 млн долл., а в 2009 году - 13 млн долл. (по текущему курсу)", - отметило издание.

Занимающаяся вопросами демографии профессор Кристина Иглицка из Центра международных отношений отметила Dziennik.pl, что реальное количество денег, которые пересылают родным работающие в Польше украинцы, может быть "в несколько раз больше" официальных данных, поскольку большинство из них перевозит деньги домой наличными.

Собеседник издания позитивно оценила тенденцию роста переводов из Украины в Польшу.

"Это четкий сигнал, что иммиграция в Польшу усиливается. Это не только сезонные сотрудники, а также те, которые работают на хороших, стабильных должностях и зарабатывают настолько много, что им хватает на финансирование своих семей на родине", - отметила она.

"Это первый шаг к тому, чтобы иммигранты на самом деле начали рассматривать Польшу как целевую страну и даже оставались у нас на постоянное место жительство. С точки зрения нашей демографии это было бы для нас спасением", - добавила эксперт.

Dziennik.pl отметил, что заработанные средства иммигранты также используют для покупки недвижимости, автомобилей или начала собственного бизнеса.

Источник: http://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/429234,ukraina-zarabia-w-polsce-miliony-plyna-na-wschod.html

Как сообщал УНИАН, в прошлом году польские работодатели впервые за последние 5 лет сократили количество заявок на трудоустройство украинцев, которые позволяют работать в Польше в течение шести месяцев без официального разрешения на работу - на 7% - до 224 тыс.

В то же время, количество официально выданных украинцам разрешений на работу увеличилось в сравнении с 2011 годом на более чем 15% - до 20 тыс.

Справка УНИАН. Граждане Украины лидируют среди всех иностранцев, которые получают польские визы, разрешения на пребывания в стране, официальные разрешения на работу, а также среди иностранных студентов, учащихся в польских вузах.

По данным польской администрации по делам иностранцев, на начало текущего года в 38-миллионной Польше право легального пребывания в стране имело 76 тыс. иностранцев, почти половина из которых были гражданами Украины.