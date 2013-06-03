Эксперт сказал, когда улучшится ситуация с госбюджетом

Позитивные тенденции в промышленности могут оказать положительное влияние на государственный бюджет Украины, при этом существенного улучшения ситуации с госбюджетом стоит ожидать не ранее последнего квартала 2013 года, сообщил управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, состояние госбюджета Украины продолжает планомерно ухудшаться из-за стагнации украинской экономики на фоне дефляции, при этом объем реализации промышленной продукции по итогам апреля неожиданно прервал негативную тенденцию. «Пока подтверждаются ожидания ускорения ВВП Украины во втором полугодии. Улучшение ситуации в промышленности может сказаться позитивно и на госбюджете. Однако последний обычно реагирует с опозданием, в среднем, на квартал. А значит, существенного улучшения ситуации с госбюджетом стоит ожидать не ранее последнего квартала 2013 года», - пишет Найман.

Как полагает эксперт, показатели прироста портфеля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во владении Национального банка Украины (НБУ) за первые 4 месяца текущего года на 20,3 млрд грн из 31 млрд грн прироста госдолга в части ОВГЗ, на фоне показателей бюджетного дефицита за этот же период, свидетельствуют о том, что НБУ полностью профинансировал дефицит госбюджета страны, а привлеченные средства от прочих инвесторов (в основном банков) пошли на возврат внешних долгов (в основном МВФ).

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-апрель текущего года составил 18,883 млрд грн, что почти в 3 раза больше показателя января-апреля прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в размере 17,798 млрд грн, что в 4,6 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 8,964 млрд грн меньше росписи на январь-апрель 2013 года.

Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше дефицита 2011 года. Сводный бюджет за 2012 год выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.