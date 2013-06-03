Соглашение Украины с ЕС позволяет быть наблюдателем в Таможенном союзе – эксперт

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, включающее соглашение о формировании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, не исключает возможности для Украины быть наблюдателем в других объединениях – в том числе в Таможенном союзе.

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Статус наблюдателя в Таможенном союзе не дает Украине никаких прав или возможностей непосредственно принимать участие в принятии решений, влиять на повестку дня. Это лишь пропуск на участие в заседаниях, возможность знакомиться с документами или присутствовать на тех или иных мероприятиях. Вот, по сути, и все. При этом Соглашение об ассоциации с ЕС не исключает такой формы деятельности», - подчеркнул Бураковский.

Вместе с тем, по его словам, проблемы могут начаться тогда, когда Украина начнет присоединяться к определенным договоренностям, которые, возможно, будут противоречить тексту Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. «То есть, если мы договоримся с европейцами об одном, а потом начнем делать что-то другое с нашими партнерами по Таможенному союзу, то у европейцев могут возникнуть вопросы к серьезности наших намерений», - отметил эксперт.

По его мнению, позиция Украины в любом случае должна быть четкой, чтобы на саммите в Вильнюсе все-таки подписать Соглашение об ассоциации.

При этом эксперт не исключил, что в случае возникновения в будущем неких экономических недоразумений со странами Таможенного союза – в частности, Россией, Украина может пользоваться возможностями члена Всемирной организации торговли.

«Если со странами Таможенного союза у нас начнут возникать проблемы, то есть смысл использовать именно механизм ВТО. Россия стала членом ВТО. Понятно, что механизмы, которые могут быть использованы – это предмет отдельной дискуссии, однако сама возможность их задействования в конкретных ситуациях – целиком приемлема», - подчеркнул Бураковский.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. 1 июня Кабинет министров опубликовал текст меморандума.

Как отмечается в документе, Украина, с одной стороны, и Евразийская экономическая комиссия, как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, с другой стороны, пришли к взаимопониманию, в частности, в том, что Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Высшего Евразийского экономического совета, с согласия всех членов совета, на его открытых заседаниях.

Также Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Совета Евразийской экономической комиссии, с согласия всех членов совета, на открытых заседаниях совета без права участия в принятии решений; присутствовать по приглашению председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии на заседаниях коллегии без права участия в принятии решений.

Кроме того, Украине предоставляется возможность направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию.