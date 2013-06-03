Арбузов просит Верховную Раду рассмотреть вексельные законопроекты

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов просит Верховную Раду рассмотреть законопроекты, касающиеся расчетов по векселям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в понедельник на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Отвечая на инициативу лидера фракции “Свобода” Олега Тягнибока снять с рассмотрения парламента эти законопроекты, Арбузов отметил: “Я прошу не снимать этот вопрос только потому, что кто-то не понимает глубину данных законов”.

Он подчеркнул, что вексельные законопроекты являются очень важными, поскольку речь идет о решении вопроса относительно расчетов в государстве, и “это вопрос снижения процентной ставки по кредитам”.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Верховная Рада не одобрила законопроект о введении финансовых векселей. Законопроектом предусматривалось предоставить право правительству возмещать НДС и погашать кредиторскую задолженность векселями.

В тот же день Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям.