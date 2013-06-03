Рада в пятницу планирует рассмотреть проект бюджетной резолюции-2014

Верховная Рада в пятницу, 7 июня, планирует рассмотреть проект бюджетной резолюции на 2014 год и отчет о выполнении Государственного бюджета за 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник, 3 июня, председатель Рады Владимир Рыбак.

Он отметил, что эти вопросы включены в повестку дня на пятницу.

Как сообщал УНИАН, правительство в начале апреля внесло в Верховную Раду проект постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2014 год (бюджетную резолюцию).

Кабинет министров Украины в проекте бюджетной резолюции прогнозирует рост ВВП в 2014 году на уровне 3% при ожидаемом росте ВВП в 2013 году на уровне 3,4%. Кабмин также прогнозирует, что номинальный ВВП в 2014 году составит 1,6 трлн грн, инфляция (декабрь к декабрю) – 8,3%, а индекс цен производителей (декабрь к декабрю) - 8,6%. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда - 7,1-7,4%.

Как сообщалось, согласно отчету Счетной палаты Украины, Государственный бюджет 2012 года выполнен по доходам на 90,3% (фактические доходы составили 346,05 млрд грн при плане 383, 037 млрд грн), а по расходам - на 92,7% (фактические расходы составили 395,6 млрд грн при плане 427,04 млрд грн).

«В общий фонд государственного бюджета поступило 289,5 млрд грн доходов (89,9% от плана в 322,2 млрд грн). В свою очередь расходы общего фонда составили 343,6 млрд грн (95,2% от плана в 360,7 млрд грн)», - отмечают в Счетной палате.

В специальный фонд государственного бюджета поступило 56,5 млрд грн доходов (92,9% от плана). В свою очередь расходы фонда составили 52,09 млрд грн (78,6% от плана).

«В результате государственный бюджет в целом выполнен с дефицитом в сумме 53,4 млрд грн (124% от плана)», - сообщили в Счетной палате.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитывался, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%. Однако фактически рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1 трлн 408,9 млрд грн.