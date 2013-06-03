Столичную таможню преобразовали в Киевскую межрегиональную таможню

Министерство доходов и сборов Украины преобразовало столичную региональную таможню в Киевскую межрегиональную таможню Министерства доходов и сборов Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления Миндоходов в г. Киев.

Как сообщается, структурные подразделения новосозданной таможни, которая была зарегистрирована в Государственном реестре юридических лиц 24 апреля 2013 года и начала работу с 00 часов 1 июня, действуют в полном объеме в рамках возложенных полномочий и в определенной зоне деятельности. Детали полномочий межрегиональной таможни не уточняются.

В управлении Миндоходов столицы обратили внимание предпринимателей на обновленные реквизиты счетов для перечисления средств при осуществлении таможенного оформления.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. 18 марта 2013 года Президент подписал Положение о министерстве, возложив на него обязанность по администрированию налогов и сборов, включая единый социальный взнос, а также подчинив Миндоходов налоговую милицию.

В середине марта Министерство доходов и сборов обновило официальный сайт, и теперь вся информация о работе министерства будет обнародована на одной интернет-площадке.

Кроме того, пользователям таможни доступен сервис «Пульс», призванный оказывать консультационные и иные услуги налогоплательщикам и предпринимателям, ведущим внешнеэкономическую деятельность.