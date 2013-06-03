В госбюджет в январе-мае поступило почти 71 млрд грн госзаимствований

В январе-мае в госбюджет поступило 70,965 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 38,922 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины на официальном сайте.

Согласно сообщению, в январе-мае 2013 года в государственный бюджет поступило 70,965 млрд грн от государственных заимствований (52,981 млрд грн — по внутренним и 17,984 млрд грн — по внешним) при уровне поступлений согласно помесячной росписи финансирования общего фонда госбюджета на январь-июнь текущего года в сумме 83,304 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-мае текущего года расходы на погашение госдолга составили 26,837 млрд грн (15,265 млрд грн — по внутреннему и 11,572 млрд грн — по внешнему), расходы на обслуживание госдолга — 12,085 млрд грн (8,344 млрд грн — по внутреннему и 3,741 млрд грн — по внешнему) при предусмотренном уровне согласно помесячной росписи госбюджета на январь-июнь в 40,341 млрд грн и 15,883 млрд грн соответственно.

Как сообщается, погашение государственного долга и уплата процентов в 2013 году осуществляется своевременно в соответствии с графиком Министерства финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл. С начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%. В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).