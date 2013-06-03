Варшавская биржа сохранит представительство в Украине

Варшава. Варшавская фондовая биржа не планирует закрывать свое представительство в Украине и считает украинский рынок одним из самых важных для себя рынков.

Об этом сказал назначенный главой правления ВФБ в феврале текущего года Адам Мачеевский в опубликованном сегодня интервью изданию Puls Biznesu.

Он отметил, что ситуацию украинских компаний ухудшают экономические проблемы Украины, подчеркнув, что каждый экономический кризис рано или поздно завершится.

"В Киеве работает наше представительство, и мы не планируем его ликвидировать. Свидетельством его успеха является то, что именно из этой страны у нас больше всего заграничных компаний", - сказал глава польской биржи.

В тоже время Мачеевский отметил, что подконтрольная польскому государству Варшавская биржа не намерена бороться за первичное размещение акций у себя на площадке всех подряд иностранных эмитентов.

"Мы хотим, чтобы у нас были только сильные и интересные компании", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. индекс украинских компаний на Варшавской бирже WIG Ukraine достиг нового исторического минимума на уровне менее 490 пунктов, что на 100 пунктов ниже предыдущего минимального значения с мая прошлого года и более, чем на 500 меньше базовых 1 тыс. пунктов.

На конец мая бумаги только 5 из 11 украинских компаний, дебютировавших на главной площадке Варшавской биржи, стоили дороже, чем на дебюте, а ряд других подешевели даже на 70-90%.

Справка УНИАН. В прошлом году на Варшавской бирже дебютировала только 1 компания из Украины - судоходная KDM Shipping, которой, однако, удалось продать только 11% своих акций вместо ожидаемых до 35%.

На Варшавской бирже котируются бумаги 12 компаний из Украины, первая из которых дебютировала в 2006 году (одна на альтернативной площадке NewConnect). Больше всего украинских компаний дебютировало на ВФБ в 2010 и 2011 годах.