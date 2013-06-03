На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В понедельник, 3 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1455/8,1515 грн/долл., к 12:00 - снова снизились, до 8,1515/8,1565 грн/долл., к закрытию торгов — выросли до 8,1515/8,1550 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6055/10,6150 грн/евро, к 12:00 —снизились до 10,6095/10,6220 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,6020/10,6125 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2540/0,2544 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2538/0,2542 грн/рубль, к закрытию торгов — снизились до 0,2545/0,2549 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,9175 (+0,0645).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2985/1,3040.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1460/8,1490 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5860/10,5960 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2549/0,2555 грн/рубль.