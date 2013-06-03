Минюст предлагает торговать арестованным имуществом через Интернет

Министерство юстиции предлагает ввести новую систему реализации арестованного государственными исполнителями имущества.

Проект соответствующих приказов Минюста относительно утверждения нового порядка реализации арестованного имущества выставлен на сайте Министерства юстиции для предоставления предложений и замечаний, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

В частности, предусматривается, что с 1 января 2014 года продавать и покупать арестованное имущество можно будет с любого места, любому лицу через специальную информационную систему, которая будет размещаться в сети Интернет.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, новый порядок реализации арестованного имущества будет предусматривать проведение публичных торгов и аукционов через специальную информационную систему в Интернете. В частности, в электронной форме можно будет осуществлять представление и обработку заявок на участие в электронных торгах, через Интернет будут проводиться и сами торги, а также - обрабатываться информация о торгах и т.п.

Планируется, что введение электронных торгов обеспечит свободный доступ граждан и юридических лиц к реализации арестованного имущества, позволит осуществлять его приобретение с любого места при помощи интернет-технологий. Это, в свою очередь, повысит эффективность реализации имущества и устранит коррупционные схемы.

Лавринович отметил, что к необходимости изменения системы реализации арестованного имущества привели устарелость и несовершенство существующей процедуры проведения публичных торгов и аукционов, которые не обеспечивали, в частности, открытость и прозрачность реализации арестованного имущества. Так, существующая система не обеспечивала свободный доступ всех желающих к участию в публичных торгах и аукционах. Кроме того, существующая система не исключала возможности влияния субъективных факторов и использования коррупционных схем, сказал министр юстиции.

Замечания и предложения к проектам приказов Министерства юстиции, которыми вводится новый порядок реализации арестованного имущества, будут приниматься от физических и юридических лиц, их объединений в течение месяца со дня обнародования, сообщили в пресс-службе.