НБУ намерен модернизировать национальную систему платежей к 1 октября

Национальный банк Украины начал пилотный проект, который продлится с 1 июня до 1 октября, в рамках запланированной модернизации национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) с целью отработки вопросов взаимодействия между банками-участниками и создаваемым НБУ маршрутизатором системы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба НБУ, об этом заявила заместитель директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Инна Тютюн.

По словам представителя НБУ, модернизация НСМЭП, которая производится в соответствии со Стратегической программой развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012−2014 годы, предполагает внедрение открытых международных стандартов построения маршрутизатора, расчетно-клирингового и процессингового центров НСМЭП, а также введение международных стандартов для чиповых карт. Национальный банк намерен создавать платежные карты с магнитной полосой и іEMV-чипом на базе открытых международных стандартов, с использованием специальных технологий защиты данных для расчетов в сети Интернет и возможностью использования карт НСМЭП за границей при наличии на карте логотипа международной платежной системы.

«Важно отметить отсутствие расходов на адаптацию большинства действующего терминального оборудования банков Украины к приему таких карт», − подчеркнула Тютюн. По ее словам, для обработки внутрибанковских операций с картами НСМЭП банки смогут использовать собственные процессинговые центры,или, при отсутствии таковых, воспользоваться процессинговым центром НБУ, в котором применяются открытые международные протоколы и стандарты. «Тарифная политика в обновленной НСМЭП будет рыночной и конкурентоспособной на фоне предложений международных платежных систем», − добавила Тютюн.

Как сообщал УНИАН, НБУ намерен повысить конкурентоспособность Национальной системы массовых электронных платежей до уровня международных платежных систем путем совмещения технологии НСМЭП и общепринятых международных технологий, внедрения платежных средств, снижения расходов банков за счет имеющейся инфраструктуры, создания условий для внедрения корпоративных проектов, управления рисками, автоматизированного мониторинга операций по предупреждению мошенничества.

Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года. На сегодня участниками НСМЭП являются 58 банков и 9 небанковских финансовых учреждений, в том числе госпредприятие «Укрпочта». Банками-членами НСМЭП эмитировано 3,5 млн платежных карт по классической технологии и более 6 млн «национальных карт» для выплаты компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. В настоящее время установлено более 6 тысяч терминалов НСМЭП, и более 11 тысяч терминалов в Украине принимают к оплате «национальные карты».

Стратегическая программа развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012 − 2014 годы, утвержденная НБУ 14 июня 2012 года, предусматривает модернизацию НСМЭП, внедрение открытых стандартов для повышения ее привлекательности для банков и их клиентов.