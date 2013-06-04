Предприниматели-«упрощенцы» Киева с начала года уплатили 470 млн грн единого налога

Юридические и физические лица - предприниматели, зарегистрированные и работающие в Киеве по упрощенной системе налогообложения, в январе-мае уплатили 470 млн грн единого налога, сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве со ссылкой на и.о. начальника управления Ирину Носачеву.

«С начала года бюджет получил 313,9 млн грн от частных предпринимателей, что вдвое больше поступлений аналогичного периода 2012 года, и 155,8 млн грн налога от юридических лиц, работающих по упрощенной схеме налогообложения», - цитирует пресс-служба Носачеву.

В управлении Миндоходов столицы напомнили, что в Киеве по упрощенной системе налогообложения работают 90 тыс. физических лиц – предпринимателей и 18 тыс. юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране частные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, в январе-апреле 2013 года увеличили объем платежей по единому налогу вдвое – до 1,7 млрд грн с 871 млн грн, уплаченных за аналогичный период 2012 года. Юридические лица, работающие на упрощенной системе налогообложения, увеличили выплату единого налога до 545,5 млн грн с 294,5 млн грн в январе-апреле прошлого года.