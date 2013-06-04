На валютных торгах вторника евро может укрепиться у отметки 1,3130 - эксперт

На валютных торгах во вторник, 4 июня, пара EUR/USD может оказаться под влиянием данных по сальдо торгового баланса США за апрель - ожидаемое увеличение дефицита до 41,1 трлн долларов против 38,8 трлн долларов может оказывать поддержку паре до уровня 1,3130, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Однако, по их мнению, отчет из США по ISM показал, что деловая активность в обрабатывающей промышленности перешла в мае в зону спада: индекс понизился от 50,7 до 49,0. И это может стать еще одним аргументом в пользу продолжения американской программы количественного смягчения QE3.

Великобритания сегодня опубликует отчет по деловой активности в строительном секторе. Если динамика будет позитивной, то это сможет подтолкнуть пару к ближайшему сопротивлению 1,5370.

По валютной паре USD/JPY на сегодня не запланирована к публикации значимая статистика. Поддержку паре может оказать восстановление фондового рынка, в частности, инвесторы будут внимательно следить за поведением индекса Nikkei. Уровнем сопротивления по паре USD/JPY выступит 100,20. Если экономические данные из США будут подпитывать ралли иены негативными сигналами, то снижение может достигнуть 98,85.