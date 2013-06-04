Гривня на открытии межбанка во вторник снизилась по отношению к доллару

Во вторник, 4 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1520/8,1570 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6610/10,6695 грн/евро, по отношению к российскому рублю — также снизились, до 0,2559/0,2563 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3077/1,3079 (понедельник — 1,3014/1,3016).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1455/8,1515 грн/долл., к 12:00 - снова снизились, до 8,1515/8,1565 грн/долл., к закрытию торгов — выросли до 8,1515/8,1550 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6055/10,6150 грн/евро, к 12:00 —снизились до 10,6095/10,6220 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,6020/10,6125 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2540/0,2544 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2538/0,2542 грн/рубль, к закрытию торгов — снизились до 0,2545/0,2549 грн/рубль.