Восстановление европейской экономики начнется в конце года - ЕЦБ

Экономическая ситуация в еврозоне остается сложной, однако появились признаки возможной стабилизации – постепенное восстановление ее роста начнется ближе к концу года.

Такой прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) был представлен в понедельник в докладе его председателя Марио Драги на проходящей в Шанхае международной финансовой конференции, сообщает Радио Свобода.

Еврозона пребывает в рецессии: общий объем ее экономики сокращается четвертый квартал подряд, хотя темпы и замедлились - с -0,6% в течение октября-декабря до -0,2% в январе-марте. Курс евро к доллару США снизился в целом с начала года к 3 июня на 1,5%. Рецессия отмечена в девяти из 17 стран еврозоны, и их правительства давно призывают Европейский центральный банк смягчить денежную политику, дабы стимулировать экономический рост в регионе.

Годовая инфляция в еврозоне снижается из месяца в месяц уже полтора года подряд – с 3% (декабрь 2011 года) до 1,2% (апрель 2013 года). Месяц назад ЕЦБ, как и ожидалось, снизил одну из базовых своих ставок – рефинансирования – до очередного рекордно низкого в своей 14-летней истории уровня – 0,5% годовых. Дав понять при этом, что готов и к дальнейшему ее снижению.

Однако в мае, по предварительным данным, представленным агентством “Евростат” в минувшую пятницу, годовой прирост цен в еврозоне вновь ускорился - до 1,4%. До уровня 2%, который ЕЦБ считает “пороговым”, еще далеко, однако сам факт ускорения темпов инфляции в регионе делает новое снижение ставки рефинансирования менее вероятным.

Более интригующим для рынков представляется теперь решение Европейского банка по другой ставке – депозитной, то есть по краткосрочным вкладам, хранимым в нем коммерческими банками еврозоны. Очередное заседание руководства Европейского центрального банка, на котором будут обсуждаться не только политика процентных ставок, но и доступные банку меры по стимулированию экономического роста в еврозоне, состоится в ближайший четверг.