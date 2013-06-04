Рада не поддержала законопроект о деятельности санационного банка

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о деятельности санационного банка, который одобрило большинство на «выездном заседании» парламента 4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие документа проголосовали только 210 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что оппозиционные депутаты не будут голосовать за законопроекты, которые принимались на выездном заседании 4 апреля. Он предложил парламентскому большинству проголосовать за законопроекты, которые она принимала в первом чтении на выездном заседании, чтобы вернуть в комитеты на повторное первое чтение

Данным законопроектом предусмотрено, что санационному банку передаются права требования государственных банков и банков, в капитализации которых приняло участие государство (далее - банки), по обязательствам должников, и/или ценные бумаги, задолженность по которым в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины по вопросам формирования и использования банками резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям является безнадежной.

Передача банками активов санационному банку осуществляется путем уступки права требования банков по обязательствам должников или отчуждения ценных бумаг без компенсации их стоимости и без проведения оценки таких активов в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности. Не допускается передача банками санационному банку активов, которые находятся в залоге третьих лиц или относительно которых установлены другие обременения.

Также законопроектом предусмотрено, что банки заключают договоры о передаче активов санационному банку на основании решений органов управления банков без сообщения и получения соответствующего согласия акционеров, должников, вкладчиков и других кредиторов (кроме Национального банка Украины). Должники, вкладчики и другие кредиторы не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств такими банками в связи с передачей ими активов санационному банку.

В соответствии с законопроектом, банки и санационный банк освобождаются от платы за услуги, которые предоставляются государственными органами в связи с заключением договоров о передаче активов, уплаты любых других платежей, связанных с отчуждением/получением активов, и платы за внесение изменений в государственные реестры. Банки и санационный банк, которые заключают договоры о передаче активов, не являются связанными лицами. Условия договоров о передаче активов между этими банками не являются более благоприятными, чем обычные, а договоры не являются заключенными вопреки интересам банков, не в интересах банков и клиентов. Существенным условием таких договоров, в частности, является перечень активов.

Законопроектом предусмотрено, что санационный банк становится правопреемником прав требований банков по обязательствам должников по активам, переданным ему банками, в объеме и на условиях, которые существовали на момент передачи таких прав, в частности на всех стадиях судебного процесса и исполнительного производства, и принимает все меры к погашению задолженности по приобретенным активам.

В законопроекте определены особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности санационного банка, а также особенности работы с активами и особенности выполнения обязательств.