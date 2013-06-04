МВФ назначил новым руководителем своей миссии в Украине Николая Георгиева

Международный валютный фонд назначил новым руководителем своей миссии в Украине гражданина Болгарии Николая Георгиева.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в заявлении, с 4 июня Георгиев сменит на посту руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

«Руководителем миссии МВФ в Украине назначен Николай Георгиев, гражданин Болгарии. Господин Георгиев имеет большой опыт работы в странах с формирующейся рыночной экономикой. В последнее время занимал должность руководителя миссии МВФ в Молдове и Хорватии. В конце июня он посетит Киев с ознакомительным визитом», - говорится в заявлении Ваше.

Как сообщал УНИАН, Жером Ваше стал постоянным представителем МВФ в Украине с 1 мая. На этом посту он сменил бывшего главу представительства Макса Альера, чьи полномочия истекли в апреле.

Кристофер Джарвис возглавлял миссию МВФ в Украине с 2010 года.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условием возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году, а также отказ от повышения ставки первого тарифного разряда до 852 грн.

На данный момент МВФ не определил дату приезда третьей по счету в этом году миссии Фонда в Украину.