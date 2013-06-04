На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару

Во вторник, 4 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1520/8,1570 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,1520/8,1560 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни снизились до 8,1530/8,1570 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6610/10,6695 грн/евро, к 12:00 -выросли до 10,6525/10,6635 грн/евро, к закрытию торгов - снова снизились, до 10,6670/10,6780 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2559/0,2563 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2556/0,2560 грн/рубль, к закрытию - снова выросли, до 0,2554/0,2558 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8800 (-0.1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3050/1,3095.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1515/8,1550 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,6020/10,6125 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2545/0,2549 грн/рубль.