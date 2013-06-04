Миндоходов сформирует свою антикоррупционную стратегию

Министерство доходов и сборов Украины намерено сформировать свою антикоррупционную стратегию совместно со специалистами Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Организации экономического сотрудничества и развития, а также Transparency International.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги встречи министра Александра Клименко со специалистом по корпоративной безопасности, партнером аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» Гленном Уейром.

«После объединения двух служб (налоговой и таможенной - УНИАН) стоит задача выйти на новый уровень борьбы с коррупцией в рамках нового ведомства. Мы должны дополнить собственные наработки лучшим мировым опытом, чтобы поставить на первое место не факты выявления коррупции, а системное упреждение этого явления», - цитирует пресс-служба Клименко.

По его словам, единственно верный путь - уменьшить коррупционные риски посредством усовершенствования управления и анализа этих рисков.

В свою очередь Уейр подчеркнул, что число случаев, когда принятие решения зависит исключительно от служащих низшего звена, весьма велико.

«У чиновников должно быть незначительное пространство для маневра. А этого можно достичь только жестким регламентированием процедур, стандартизацией алгоритмов действий исполнителей», - уверен эксперт.

При этом стороны согласились, что коррупция на сегодняшний день рассматривается бизнесом, как одна из основных проблем инвестирования в Украину. И это требует максимальной концентрации усилий государственных органов в деле борьбы с таким явлением.

«Но в нашем случае уверенности в успехе придает тот факт, что мы имеем полную поддержку со стороны руководства страны. Президент четко выразил свою позицию: борьба с коррупцией должна быть приоритетом в создании благоприятного инвестиционного климата. Мы должны проявлять активность в этом направлении, чтобы укреплять репутацию Украины в глазах международного бизнес-сообщества», - резюмировал Клименко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр доходов и сборов Александр Клименко весьма позитивно оценил принятие Верховной Радой закона о реализации государственной антикоррупционной политики и назвал его важным шагом не только к повышению эффективности антикоррупционных практик в Украине, но и к имплементации европейских стандартов борьбы с коррупцией. «Миндоходов всегда занимало активную позицию по борьбе с коррупцией. Мы внедрили ряд сервисов – например «Пульс», проводим спецоперацию «Граница - 2013». Считаем, что это шаг на пути к евроинтеграции, он отвечает всем европейским стандартам», - подчеркнул министр.