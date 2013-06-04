«ПриватБанк» в 2013 году намерен войти в ТОП-50 российских банков

В текущем году «ПриватБанк» намерен войти в ТОП-50 российских банковских учреждений по основным показателям развития, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в России «ПриватБанк» обслуживает клиентов через дочерний банк «Москомприватбанк», который входит в ТОП-100 российских банков. Сейчас на территории Российской Федерации работают 235 филиалов и офисов банка в 32 крупнейших регионах, и банк входит в ТОП-10 банков России по количеству банкоматов и терминалов самообслуживания.

«Помимо развития сети современных банковских отделений в столице и регионах Российской Федерации, банк продолжит внедрение на рынке своих уникальных технологий, которые позволяют клиентам получать современное банковское обслуживание без посещения офисов банка - через Интернет, мобильные банковские приложения и круглосуточные терминалы самообслуживания», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Совет директоров «Москомприватбанка» 31 мая назначил председателем правления банка Дмитрия Барбаянова вместо Николая Давыдова, возглавлявшего банк на протяжении последних 10 лет и переведенного на должность председателя Совета директоров. До назначения Барбаянов занимал должность первого заместителя председателя правления «Москомприватбанка».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, в том числе в России, Грузии, Латвии, Италии, Португалии, Китае, Великобритании, на Кипре, в Германии, Испании и в Казахстане.