США ужесточают санкции против Ирана

США ввели дополнительные санкции в отношении Ирана, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия в стране, сообщает Белый дом, передает РИА «Новости».

Согласно принятым мерам, санкциям будут подвергаться финансовые институты, покупающие или продающие иранские риалы и имеющие счета в этой валюте. "Хотя риал потерял с начала 2012 года половину стоимости из-за наших всеобъемлющих санкций, впервые их целью стала сама торговля в этой валюте", - говорится в сообщении Белого дома.

Также целью новых санкций стали поставки в Иран товаров и услуг, связанных с иранской автомобильной промышленностью - производством легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, мотоциклов.

Под санкции подпадает и оказание материальной поддержки тем иранцам, в отношении которых уже введены ограничения. "Это положение содержит исключение для определенных иранских финансовых институтов и ряда действий, относящихся к проекту трубопровода, предназначенного для поставок газа с месторождения "Шах-Дениз" (Азербайджан) в Европу и Турцию", - говорится в сообщении.

Также Вашингтон ввел санкции в отношении международной финансовой сети, которая, по данным американской стороны, создавалась для управления активами иранского руководства, сообщил минфин США.

В опубликованном списке фигурируют более 30 компаний, в том числе инвестиционные, торговые, страховые, а также банк Amin Investment.

Согласно данным, которые Минфин представил как рассекреченные, некоторые из этих компаний зарегистрированы за рубежом - в Германии, Хорватии, ЮАР.

США подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие и на этом основании добиваются ужесточения режима санкций ООН, а также ужесточают собственные санкции, принятые в одностороннем порядке.

Напомним, в конце минувшей недели США ввели санкции в отношении украинских авиакомпаний "Буковина" и "Украинско-Средиземноморские авиалинии", а также киргизской "Киргизтрансавиа".

В опубликованном списке также ряд иранских компаний. США подозревают фигурантов списка в нарушении режима нераспространения или сотрудничестве с Ираном в нарушение уже действующих санкций.

На сайте "Украинско-Средиземноморских авиалиний" сообщается, что компания совершает рейсы в Дамаск и Тегеран. "Киргизтрансавиа", по данным профильных сайтов, совершает чартерные авиарейсы по заказам иранской авиакомпании Mahan Air. Авиакомпания "Буковина", по данным ряда СМИ, сдает свой авиапарк в аренду иранским перевозчикам.